Єдиний спосіб усунути кризу на Кіпрі – створити там дві окремі держави. Таку позицію висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

10 лютого в Анкарі глава Туреччини спілкувався з депутатами парламенту. Центральною темою була підготовка нової конституції країни, та зачепили й іншу гостру тему – ситуацію на Кіпрі.

Нагадаємо Давно готові: Ердоган запропонував прийняти Туреччину в Євросоюз

Позиція Туреччини щодо Кіпру не змінилася

Реджеп Тайїп Ердоган вкотре наголосив, що єдиним розв'язанням тривалого конфлікту на Кіпрі він вважає створення двох держав.

Світ повинен знати, що Туреччина більше не дозволить кіпріотам-туркам бути жертвами 50-річного глухого кута,

– сказав турецький лідер.

Заяви Греції – це як "вдарити стіл і втекти"

Щодо Греції, яка має геть іншу позицію (там вважають, що на Кіпрі повинна бути одна федеративна держава), президент Туреччини висловився доволі різко:

"Не кидайте мені виклику. Знайте своє місце. Туреччина міцно сидить у сідлі, та знає, що потрібно робити".

Ці слова Ердогана пролунали у відповідь на заяви грецького глави уряду Кіріакоса Міцотакіса, який 8 лютого закликав припинити "турецьку окупацію" на Кіпрі. Ердоган сказав, що такі слова – це як "вдарити ногою стіл і втекти".

Криза на Кіпрі: що треба знати

У1960 році Кіпр став незалежним від Великої Британії. Та після цього одразу почали проблеми між турками та греками, які головно населяли острів. До 1974 року тривали нерегулярні бойові дії, зрештою сформувався статус-кво:

Приблизно третину острова контролює так звана "Турецька Республіка Північного Кіпру", яку визнає тільки одна країна у світі – Туреччина.

Решта території населена здебільшого етнічними греками. Цю територію контролює уряд Кіпру, підтримуваний Грецією.

Більше про так зване "кіпрське питання" можна прочитати у Wikipedia.

До слова, ООН планує провести невдовзі неофіційний саміт щодо врегулювання кіпрського питання. Участь у ньому хочуть взяти всі сторони, проте на успіх перемовин особливо не розраховують – адже мають протилежні позиції.

Варто знати Нові правила в'їзду на Кіпр: деталі