Единственный способ устранить кризис на Кипре – создать там два отдельных государства. Такую позицию высказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

10 февраля в Анкаре глава Турции общался с депутатами парламента. Центральной темой была подготовка новой конституции страны, но затронули и другую острую тему – ситуацию на Кипре.

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Позиция Турции по Кипру не изменилась

Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что единственным решением длительного конфликта на Кипре он считает создание двух государств.

Мир должен знать, что Турция больше не позволит киприотам-туркам быть жертвами 50-летнего тупика,

– сказал турецкий лидер.

Заявления Греции – это как "ударить стол и убежать"

Касаемо Греции, которая имеет совершенно другую позицию (там считают, что на Кипре должно быть одно федеративное государство), президент Турции высказался довольно резко:

"Не бросайте мне вызов. Знайте свое место. Турция прочно сидит в седле, и знает, что нужно делать".

Эти слова Эрдогана прозвучали в ответ на заявления греческого главы правительства Кириакоса Мицотакиса, который 8 февраля призвал прекратить "турецкую оккупацию" на Кипре. Эрдоган сказал, что такие слова – это как "ударить ногой стол и убежать".

Кризис на Кипре: что нужно знать

У1960 году Кипр стал независимым от Великобритании. И после этого сразу начали проблемы между турками и греками, которые в основном населяли остров. До 1974 года продолжались нерегулярные боевые действия, в конце концов сформировался статус-кво:

Примерно треть острова контролирует так называемая "Турецкая Республика Северного Кипра", которую признает только одна страна в мире – Турция.

Остальная территория населена в основном этническими греками. Эту территорию контролирует правительство Кипра, поддерживаемое Грецией.

Больше о так называемом "кипрском вопросе" можно прочитать в Wikipedia .

К слову, ООН планирует провести вскоре неофициальный саммит по урегулированию кипрского вопроса. Участие в нем хотят взять все стороны, однако на успех переговоров особо не рассчитывают – ведь имеют противоположные позиции.