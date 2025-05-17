Нагадаємо, що у 2020 році США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини через закупівлі систем С-400 у Росії. А перед цим виключили Анкару з програми найсучасніших літаків F-35. Вашингтон діяв відповідно до закону CAATSA, передає 24 Канал із посиланням на Hurriyet.

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Трамп пом'якшив санкції для Туреччини

Очільник Туреччини поспілкувався з журналістами. Він підтвердив, що спостерігається певне пом'якшення санкцій CAATSA. Політик висловив сподівання, що їх взагалі знімуть з його країни. Ердоган наголосив, що США і Туреччина – це дві великі союзні держави – члени НАТО, а тому між ними не повинно бути жодних обмежень чи бар'єрів у сфері оборони.

Довідка: CAATSA – це закон США про протидію противникам Америки. Він передбачає введення санкцій проти країн, які ведуть оборонне або енергетичне співробітництво з Росією, Іраном або Північною Кореєю.

Ердоган визнав, що з приходом до влади його друга Трампа сторонам вдалося досягти більш відкритої, конструктивної та щирої комунікації з питань санкцій.