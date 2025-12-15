Зеленский предлагает компромисс для нового раунда мирных переговоров по Украине, – NYT

Зеленский в Германии провел длительные переговоры с представителями США относительно возможного прекращения войны с Россией. Украина готова пойти на компромиссы, но точно не согласится на потерю территорий, которую сейчас контролирует Киев.

Об этом президент Украины сообщил в воскресенье, 14 декабря, во время встречи с представителями США в Германии, пишет 24 Канал со ссылками на The New York Times.

На какие компромиссы готова пойти Украина?

По информации издания, в Германии, 14 декабря, состоялся якобы решающий раунд переговоров по мирному урегулированию войны в Украине между Владимиром Зеленским и спецпредставителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Офисе президента утверждают, что встреча длилась более пяти часов и будет иметь продолжение на следующий день.

В то же время Стив Уиткофф отметил, что на этом этапе переговоров "был достигнут значительный прогресс" между сторонами.

Представители провели углубленные обсуждения по 20-пунктному мирному плану, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром,

– сказал Уиткофф.

Во время общения с журналистами Зеленский отметил, что Украина открыта к компромиссам, однако не готова уступать территориями, которые сейчас находятся под ее контролем. В то же время он подтвердил, что Киев рассматривает возможность отказа от вступления в НАТО на этом этапе, но только при условии получения от США четких и надежных гарантий безопасности, которые обеспечат для Украины мир.

Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение должно быть справедливым прежде всего для Украины, ведь именно Россия осуществила вооруженное нападение, поэтому план должен быть "весомым шагом к прекращению войны".

Президент также допустил, что Украина может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, однако точно отклоняет предложение США по созданию "свободной экономической зоны на востоке страны". По его словам такой формат предусматривает вывод украинских войск из Краматорска и Славянска, одновременно не давая ответа, оставят ли эти территории российские войска.

Зеленский подтвердил, что украинская сторона передала США собственный вариант мирного соглашения, которое не предусматривает передачу контролируемых территорий и не запрещает Украине в будущем вступление в НАТО. Также в документе указано, что любой вопрос о возможных территориальных уступок должен решаться исключительно путем общенационального голосования.

Прежде всего, с самого начала условием Украины – или, возможно, точнее, нашими амбициями было членство в НАТО. И это обеспечило бы реальные гарантии безопасности,

– сказал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что Штаты могут повлиять на Россию и заставить ее пойти на реальные компромиссы. В то же время он отметил, что пока нет признаков готовности Путина согласиться на прекращение войны, поскольку Россия продолжает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и наступательные действия на востоке страны.

Что говорят о мирных переговорах в Германии западные союзники?

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, непосредственное привлечение к мирным переговорам спецпредставителей Трампа Виткоффа и Кушнера является "положительным сигналом". Однако он добавил, что такой формат переговоров по урегулированию войны далек от идеального.

Комментируя возможный отказ Украины от НАТО в обмен на гарантии безопасности, министр напомнил негативный опыт Киева в этом вопросе. Он вспомнил Будапештский меморандум 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности США, России и Великобритании, которые впоследствии были нарушены.

По словам Писториуса, пока остается открытым вопрос, насколько заявление Зеленского может быть реализовано на практике и при каких именно условиях. "Это касается территориальных вопросов, обязательств России и других", – сказал он, добавив, что простые гарантии безопасности, без существенного участия США будут иметь ограниченную ценность.

В то же время Британия, Франция и Германия будут продолжать работать над доработкой американских предложений. Европейские чиновники назвали нынешний этап переговоров критическим для будущего Украины и заявили о намерении усилить финансовую поддержку Киева. В частности из-за замороженных российских активов в Европе.

Известно, что в понедельник, 15 декабря, президент Украины должен встретиться с высокопоставленными европейскими лидерами и присоединится к канцлеру Германии Фридриха Мерца на Немецко-украинском бизнес-форуме. Впоследствии состоится голосование членов Европейского Союза по использованию российских замороженных активов в размере 210 миллиардов евро, хранящихся в Европе, как кредит Украине в 2026 и 2027 годах.

Что сказал Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности?