"Американцы такого не прощают": почему Трампу не выгодно выходить из мирных переговоров

Дональд Трамп-младший, старший сын Дональда Трампа, заявил, что президент США может покинуть Украину и остановить поставки оружия. Теоретически это может произойти, но президент США на это не решится.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Трампу не простит американское общество, которое выбрало его на пост президента. Кроме того, это будет его личным поражением.

Смотрите также Забрать заработанное не удастся: Кремль планирует принять новое решение

Почему Трампу не выгодно выходить из мирных переговоров?

По словам политтехнолога, даже, если бы Трамп захотел выйти из мирных переговоров, он этого сделать не может. Президент США вложил большой личностный ресурс в это и обещал избирателям остановить войну.

От того, как будут проходить переговоры и выиграет ли Украина, или нет, зависят выборы в Конгресс. Именно вопрос Украины объединяет республиканцев и демократов во внутренней политике США. Сами же избиратели в Америке поддерживают продолжение курса поставки помощи для украинской армии.

Если Трамп скажет, что он выходит из переговоров, это будет его личным поражением. Американцы не очень следят за внешней политикой, но такого они не прощают,

– подчеркнул Загородний.

Интересно! Американцы стали чаще критиковать Трампа за его комментарии по Крыму и помощи Украине. Председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что в американской прессе вместо длинных регалий Трампа просто говорят "идиот".

Он добавил, что если Вашингтон все же решит не предоставлять Украине помощь, в частности разведывательные данные, это будет просто манипуляцией и подыгрыванием России. Однако наша страна уже проходила через это, поэтому украинское командование уже могло подыскать другие страны, которые бы поделились данными.

Что известно о ходе мирных переговоров?