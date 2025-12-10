"Американці такого не пробачають": чому Трампу не вигідно виходити з мирних переговорів
- Трамп не може вийти з мирних переговорів, оскільки це буде сприйнято як його особиста поразка, і американське суспільство цього не пробачить.
- Підтримка України об'єднує республіканців та демократів, а американські виборці підтримують продовження постачання допомоги для України.
Дональд Трамп-молодший, старший син Дональда Трампа, заявив, що президент США може покинути Україну та зупинити постачання зброї. Теоретично це може відбутись, але президент США на це не наважиться.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що Трампу не пробачить американське суспільство, яке вибрало його на пост президента. Крім того, це буде його особистою поразкою.
Чому Трампу не вигідно виходити з мирних переговорів?
За словами політтехнолога, навіть, якби Трамп захотів вийти з мирних переговорів, він цього зробити не може. Президент США вклав великий особистісний ресурс в це та обіцяв виборцям зупинити війну.
Від того, як будуть проходити переговори та чи виграє Україна, чи ні, залежать вибори до Конгресу. Саме питання України об'єднує республіканців та демократів у внутрішній політиці США. Самі ж виборці в Америці підтримують продовження курсу постачання допомоги для українського війська.
Якщо Трамп скаже, що він виходить з переговорів, це буде його особистою поразкою. Американці не дуже слідкують за зовнішньою політикою, але такого вони не пробачають,
– підкреслив Загородній.
Цікаво! Американці почали частіше критикувати Трампа за його коментарі щодо Криму та допомоги Україні. Голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив, що в американській пресі замість довгих регалій Трампа просто кажуть "ідіот".
Він додав, що якщо Вашингтон все ж вирішить не надавати Україні допомогу, зокрема розвідувальні дані, це буде просто маніпуляцією та підігруванням Росії. Однак наша країна вже проходила через це, тому українське командування вже могло підшукати інші країни, які б поділились даними.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
- Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер обговорили з Трампом останні події в межах мирного процесу. Лідери країн озвучили спільну позицію, що зараз настав "критичний момент для України".
- Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже на фініші закінчення роботи над мирним планом, який містить 20 пунктів. Скоро Київ передасть його на розгляд США.
- У The Washington Post вже припустили приблизний мирний план. За даними видання, у ньому передбачено, що Україна приєднається до ЄС у 2027 році, а США нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО, якщо Росія знову нападе.