Папа Лев XIV предлагает провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как площадку для прямых переговоров между Украиной и Россией. Это произошло после того, как стало очевидным, что встреча в Стамбуле не будет иметь желаемого результата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa.

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Могут ли переговоры состояться в Ватикане

После того, как Владимир Путин не приехал на мирные переговоры в Турции, Ватикан назвал результат встречи "трагическим" и заявил, что Папа Лев XIV хочет предоставить Ватикан как площадку для переговоров между двумя сторонами.

Все это трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный, процесс, но с мирным решением конфликта, а вместо этого мы снова в начале,

– заявил кардинал Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола.

По его словам, "теперь мы увидим, что делать, но ситуация сложная".

Папа планирует предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами,

– добавил Паролин.

Отмечается, что Лев XIV, который стал новым Папой Римским, ранее четко дал понять, что работа ради мира в Украине будет главным приоритетом его понтификата. 12 мая Владимир Зеленский провел свой первый телефонный разговор с новым главой Католической церкви.

Во время разговора Зеленский пригласил Папу Льва совершить апостольский визит в Украину. Также Киев надеется на помощь Ватикана в возвращении домой тысячи депортированных Россией украинских детей.