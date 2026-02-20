Безопасность без территорий: Мелони оценила прогресс переговоров по войне в Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 19 февраля прокомментировала ход переговоров по войне в Украине. Она отметила, что консенсуса по территориям пока нет.

Глава правительства Италии заявила, что прогресс в отношении безопасности есть, однако вопрос территорий до сих пор остается нерешенным. Об этом сообщили в Sky tg24.

Как Мелони оценила ход переговоров?

Джорджия Мелони в интервью заявила, что видит не "переломный момент", а лишь "небольшой контакт" по миру. Она добавила, что "все еще очень далеко".

По мнению Мелони, желание России контролировать значительное количество территории Украины является "очень глупым".

Я вижу важные шаги вперед. Проделана очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева. Работа по восстановлению Украины также идет полным ходом. Однако мы очень далеки от решения основной проблемы, а именно территорий, на которые Россия продолжает претендовать,

– заявила Мелони.

Она также отметила, что важно достичь справедливого мира, поскольку нарушение международных прав ведет к "чему-то хаотичному".

