Безопасность без территорий: Мелони оценила прогресс переговоров по войне в Украине
- Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что в переговорах по войне в Украине есть прогресс в вопросах безопасности, но территориальные вопросы остаются нерешенными.
- Мелони считает, что желание России контролировать часть территории Украины является "очень глупым", и подчеркивает важность достижения справедливого мира.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 19 февраля прокомментировала ход переговоров по войне в Украине. Она отметила, что консенсуса по территориям пока нет.
Глава правительства Италии заявила, что прогресс в отношении безопасности есть, однако вопрос территорий до сих пор остается нерешенным. Об этом сообщили в Sky tg24.
Как Мелони оценила ход переговоров?
Джорджия Мелони в интервью заявила, что видит не "переломный момент", а лишь "небольшой контакт" по миру. Она добавила, что "все еще очень далеко".
По мнению Мелони, желание России контролировать значительное количество территории Украины является "очень глупым".
Я вижу важные шаги вперед. Проделана очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева. Работа по восстановлению Украины также идет полным ходом. Однако мы очень далеки от решения основной проблемы, а именно территорий, на которые Россия продолжает претендовать,
– заявила Мелони.
Она также отметила, что важно достичь справедливого мира, поскольку нарушение международных прав ведет к "чему-то хаотичному".
Последние новости о переговорах
Главы европейских разведок заявили, что Россия использует переговоры с собственной целью, и это не мир. Страна-агрессорка стремится устранить Зеленского и превратить Украину в "нейтральный" буфер для Запада.
Переговоры между Украиной, Россией и США в Женеве не принесли существенного прогресса. Россия не проявляет готовности к компромиссам, а США могут изменить ситуацию, усилив военную поддержку Украины.
США оказывают давление на Украину для ускорения компромиссов, тогда как Россия не испытывает аналогичного давления. Это может подыграть Кремлю в продолжении войны на своих условиях.