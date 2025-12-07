Польшу оставили вне обсуждений по завершению войны в Украине, –СМИ

Польша осталась вне списка участников важной встречи в Лондоне. Там лидеры Европы планируют обсудить шаги США по завершению российско-украинской войны.

Польшу все чаще отстраняют от участия в площадках, где принимаются стратегические решения по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat.

Как Польшу отстраняют от переговоров по Украине?

На саммит 8 декабря, где должны собраться руководители Франции, Великобритании, Германии и Украины, Варшаву не пригласили. Это решение вызвало острую реакцию среди бывших польских чиновников, которые расценили ситуацию как признак падения международной роли Польши и сужение ее влияния на переговоры.

Экс-глава правительства Лешек Миллер отметил, что Польшу все чаще устраняют от участия в площадках, где принимаются стратегические решения по Украине. Он убежден, что страна должна выяснить причины такой ситуации, чтобы не потерять влияние на дальнейшие процессы.

Бывший президент Бронислав Коморовский подчеркнул, что европейские партнеры оценивают Польшу в соответствии с "ее реальным весом". По его мнению, внутренние трудности и отсутствие согласованности во внешней политике ослабляют позиции Варшавы.

По словам экс-премьера Яна Кшиштофа Белецкого, отдельные решения действующей власти, ухудшавшие отношения с Украиной, негативно повлияли на место Польши в международных консультациях.

Другой бывший премьер, Вальдемар Павляк, добавил, что политические противостояния внутри страны и слабая дипломатическая активность препятствуют присутствию Варшавы в европейских дискуссиях, в частности по российской агрессии.

Лондонская встреча станет продолжением переговоров между США и Украиной, состоявшихся во Флориде, и должна обеспечить координацию позиций между Украиной и европейскими партнерами.

То, что Польша не участвует в саммите и параллельных переговорах, эксперты рассматривают как тревожный сигнал, который требует тщательного анализа, чтобы страна не потеряла роль одного из ключевых формирователей западной политики в отношении Украины и России.

