Польщу залишили поза обговореннями щодо завершення війни в Україні, – ЗМІ

Польща залишилася поза переліком учасників важливої зустрічі в Лондоні. Там лідери Європи планують обговорити кроки США щодо завершення російсько-української війни.

Польщу дедалі частіше усувають від участі в майданчиках, де ухвалюються стратегічні рішення щодо України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat.

Як Польщу усувають від переговорів щодо України?

На саміт 8 грудня, де мають зібратися керівники Франції, Великої Британії, Німеччини та України, Варшаву не запросили. Це рішення викликало гостру реакцію серед колишніх польських високопосадовців, які розцінили ситуацію як ознаку падіння міжнародної ролі Польщі та звуження її впливу на переговори.

Ексглава уряду Лєшек Міллер наголосив, що Польщу дедалі частіше усувають від участі в майданчиках, де ухвалюються стратегічні рішення щодо України. Він переконаний, що країна має з’ясувати причини такої ситуації, аби не втратити вплив на подальші процеси.

Колишній президент Броніслав Коморовський підкреслив, що європейські партнери оцінюють Польщу відповідно до "її реальної ваги". На його думку, внутрішні труднощі та відсутність узгодженості в зовнішній політиці послаблюють позиції Варшави.

За словами експрем’єра Яна Кшиштофа Бєлєцького, окремі рішення чинної влади, що погіршували відносини з Україною, негативно вплинули на місце Польщі в міжнародних консультаціях.

Інший колишній прем’єр, Вальдемар Павляк, додав, що політичні протистояння всередині країни та слабка дипломатична активність перешкоджають присутності Варшави у європейських дискусіях, зокрема щодо російської агресії.

Лондонська зустріч стане продовженням переговорів між США та Україною, що відбулися у Флориді, та має забезпечити координацію позицій між Україною та європейськими партнерами.

Те, що Польща не бере участі у саміті й паралельних переговорах, експерти розглядають як тривожний сигнал, який потребує ретельного аналізу, щоб країна не втратила роль одного з ключових формувачів західної політики щодо України та Росії.

