Москва подчеркивает необходимость держать в тайне подробности возможных уступок в контексте российско-украинской войны. Песков утверждает, что только при условии непубличности можно достичь реальных сдвигов.

Пока нет никаких конкретных дат потенциальных переговоров между Украиной и Россией. Об этом стало известно со слов представителя Путина Дмитрия Пескова в разговоре с российскими пропагандистами, передает 24 Канал.

К теме Лавров в интервью американскому СМИ подтвердил отказ России от мирных инициатив, – ІSW

Как Песков прокомментировал подготовку к мирным переговорам?

Представитель президента России Дмитрий Песков отказался разглашать конкретные аспекты компромиссов, которые якобы обсуждались во время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 года. Он также отметил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности должны остаться непубличными.

По его словам, обнародование таких деталей вне общего контекста может повредить процессу, поэтому дальнейшая работа должна происходить в закрытом режиме.

Кроме того, в Кремле уверяют в своей готовности завершить вооруженное противостояние с Украиной через дипломатические каналы. Песков отметил, что руководители делегаций от России и Украины поддерживают связь, хотя точные даты следующего этапа переговоров пока не определены.

Любые встречи на высшем уровне, по словам Пескова, требуют тщательной подготовки, чтобы избежать поспешных решений и обеспечить продуктивность.

Представитель президента России также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа в посредничестве для достижения мира и отметил.

Что известно о позиции Кремля в мирных переговорах?