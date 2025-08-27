В Кремле хотят провести закрытые переговоры с США по гарантиям безопасности для Украины
- Кремль стремится к закрытым переговорам с США по гарантиям безопасности для Украины, подчеркивая важность секретности для достижения реальных сдвигов.
- Дмитрий Песков отказался разглашать детали возможных компромиссов, обсуждаемых на встрече Путина с Трампом, считая, что это может повредить процессу.
Москва подчеркивает необходимость держать в тайне подробности возможных уступок в контексте российско-украинской войны. Песков утверждает, что только при условии непубличности можно достичь реальных сдвигов.
Пока нет никаких конкретных дат потенциальных переговоров между Украиной и Россией. Об этом стало известно со слов представителя Путина Дмитрия Пескова в разговоре с российскими пропагандистами, передает 24 Канал.
Как Песков прокомментировал подготовку к мирным переговорам?
Представитель президента России Дмитрий Песков отказался разглашать конкретные аспекты компромиссов, которые якобы обсуждались во время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 года. Он также отметил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности должны остаться непубличными.
По его словам, обнародование таких деталей вне общего контекста может повредить процессу, поэтому дальнейшая работа должна происходить в закрытом режиме.
Кроме того, в Кремле уверяют в своей готовности завершить вооруженное противостояние с Украиной через дипломатические каналы. Песков отметил, что руководители делегаций от России и Украины поддерживают связь, хотя точные даты следующего этапа переговоров пока не определены.
Любые встречи на высшем уровне, по словам Пескова, требуют тщательной подготовки, чтобы избежать поспешных решений и обеспечить продуктивность.
Представитель президента России также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа в посредничестве для достижения мира и отметил.
Что известно о позиции Кремля в мирных переговорах?
- По данным Bloomberg, Владимир Путин медлит с организацией встречи с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни к украинскому президенту. Дональд Трамп 25 августа заявил, что не уверен относительно возможности такой встречи, хотя обе стороны желают его участия в качестве посредника.
- По словам европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Кремль опасается западных гарантий безопасности для Украины, поскольку они сделают невозможным дальнейшую российскую агрессию.