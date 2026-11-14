Хотят "перекроить" Европу: аналитик раскрыл "новые" ультиматумы Москвы

В Кремле после контактов со спецпредставителями Дональда Трампа вновь вернулись к старым ультиматумам. Там снова говорят о возвращении НАТО к границам 1997 года.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов. По его словам, озвученные советником Путина Ушаковым требования после встреч с представителями команды Трампа не являются новыми. Все это звучало еще с 2021 года.

Чего добивается Россия?

Как подчеркнул Попов, России безразлично будущее Донбасса. Все, что им нужно, – контролировать Украину и держать процессы в Европе в своих руках.

Цель России – не Донбасс. Цель РФ – перекроить карту Европы. Им нужна контролируемая Украина, которую они хотят уничтожить как нацию, установить здесь подконтрольное себе правительство и контролировать европейские процессы,

– подчеркнул Попов.

Россия рассчитывает получить преимущество благодаря поддержке Китая, который заинтересован в длительном противостоянии. На этом фоне диктатор Путин попытается продвигать свои требования через Дональда Трампа, побуждая его к выводу американских войск с восточного фланга НАТО. Речь идет о Польше и странах Балтии.

Чего добивается Россия от переговоров: смотрите видео 24 Канала

При этом "зонтик безопасности" США для Европы больше не работает, поэтому ЕС должен перевооружиться и полноценно интегрировать Украину в свою оборонную и экономическую систему.

Добавим, что аналитики убеждены: Россия и США не смогут разделить сферы влияния в Европе т самостоятельно. Европейцы будут оказывать ожесточенное сопротивление любым попыткам РФ восстановить контроль над регионом.