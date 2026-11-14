Хочуть "перекроїти" Європу: аналітик розкрив "нові" ультиматуми Москви

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов. За його словами, озвучені радником Путіна Ушаковим вимоги після зустрічей із представниками команди Трампа не є новими. Все це лунало ще з 2021 року.

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Чого добивається Росія?

Як наголосив Попов, Росії байдуже на майбутнє Донбасу. Усе, що їм треба – контролювати Україну та тримати процеси в Європі у своїй руці.

Мета Росії – не Донбас. Мета РФ – перекроїти карту Європи. Їм потрібна контрольована Україна, яку вони хочуть знищити як націю, встановити тут керований собою уряд і контролювати європейські процеси– наголосив Попов.

Росія розраховує отримати перевагу завдяки підтримці Китаю, який зацікавлений у тривалому протистоянні. На цьому тлі диктатор Путін спробує просувати свої вимоги через Дональда Трампа, спонукаючи його до виведення американських військ зі східного флангу НАТО. Йдеться про Польщу та країни Балтії.

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При цьому безпекова парасолька США для Європи більше не працює, тому ЄС має переозброюватися та повноцінно інтегрувати Україну в свою оборонну й економічну систему.

Додамо, аналітики переконані, що Росія та США не зможуть розділити сфери впливу в Європі самостійно. Європейці чинитимуть запеклий опір будь-яким спробам РФ відновити контроль над регіоном.