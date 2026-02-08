Меняет тактику переговоров по Украине: в AP рассказали, что планирует Трамп

Президент США Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны участвовать в стратегических переговорах с Ираном и Россией. Такие действия свидетельствуют об изменении подхода Вашингтона к дипломатии.

США постепенно демонстрирует отход от традиционной дипломатии. Об этом сообщает Associated Press.

О чем свидетельствует привлечение военных США в переговоры?

СМИ отмечает, что адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), присоединился к косвенным переговорам с Ираном в Омане. Он появился на встрече в парадной форме, что, по оценкам экспертов, символизирует усиление военного присутствия США в регионе.

Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл активно участвует в переговорах по российско-украинской войне. Он поддерживает связь с украинскими чиновниками и американскими представителями, в частности с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом.

Как отмечает бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн, привлечение военных к переговорному процессу свидетельствует о стремлении администрации Трампа к более жесткой и оперативной внешней политике.

Кроме того, в Абу-Даби к контактам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и силами НАТО в Европе. Его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного диалога с Россией.

Эксперты, с которыми общалось издание, считают, что такой формат переговоров демонстрирует отход США от традиционной дипломатии и усиление роли военных в урегулировании международных конфликтов.

Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?