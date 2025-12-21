В России заявили, что Путин готов говорить с Макроном, – росСМИ

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин якобы открыт к диалогу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее Макрон говорил, что готов говорить с Путиным.

В Кремле положительно оценили такую готовность президента Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РИА Новости.

Смотрите также Если США не остановят агрессора, Европа думает вести прямой диалог с Россией, – Зеленский

Как в Кремле комментируют заявление Макрона?

По словам Пескова, Макрон заявил о готовности к разговору с главой России Путиным. В ответ, утверждает представитель Кремля, Путин также выразил готовность к диалогу с французским президентом.

Он (Путин – 24 Канал) также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить,

– отметил Песков.

Макрон считает, что Европе следует возобновить диалог с Путиным