Российский диктатор Владимир Путин выдал ряд маразматических заявлений. В частности, он назвал Москву "лучшим местом" для переговоров между Украиной и Россией.

Однако в то же время сказал, что "смысла в переговорах нет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Что сказал Путин о мирных переговорах?

На пленарном заседании Восточного экономического форума глава Кремля заявил, что украинская сторона "просит о контактах с Россией" и он готов к ним. Однако считает, что "договориться с Украиной практически невозможно", поэтому смысла в переговорах якобы нет.

Он добавил, что даже, если будет политическая воля сторон, могут возникнуть так называемые юридические трудности. Диктатор в очередной раз сказал, что для завершения войны в Украине надо отменить военное положение, провести "референдум" и выборы.

Путин назвал Москву "лучшим местом" для встречи России и Украины на высшем уровне и добавил: "Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, мы готовы". Кроме этого, он заявил, что предложения Киева встретиться за пределами России являются "чрезмерными запросами".

