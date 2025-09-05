Путін назвав Москву "найкращим місцем" для зустрічі із Зеленським
- Володимир Путін назвав Москву найкращим місцем для переговорів між Україною та Росією, але зазначив, що сенсу в переговорах немає.
- Путін стверджує, що домовитися з Україною практично неможливо, навіть якщо буде політична воля сторін, через можливі юридичні труднощі.
- Для завершення війни в Україні Путін пропонує скасувати воєнний стан, провести "референдум" та вибори, а пропозицію Києва зустрітися за межами Росії називає "надмірними запитами".
Російський диктатор Володимир Путін видав низку маразматичних заяв. Зокрема, він назвав Москву "найкращим місцем" для переговорів між Україною та Росією.
Проте водночас сказав, що "сенсу в переговорах немає". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що сказав Путін про мирні переговори?
На пленарному засіданні Східного економічного форуму очільник Кремля заявив, що українська сторона "просить про контакти з Росією" і він готовий до них. Однак вважає, що "домовитися з Україною практично неможливо", тому сенсу в переговорах нібито немає.
Він додав, що навіть, якщо буде політична воля сторін, можуть виникнути так звані юридичні труднощі. Диктатор вкотре сказав, що для завершення війни в Україні треба скасувати воєнний стан, провести "референдум" та вибори.
Путін назвав Москву "найкращим місцем" для зустрічі Росії та України на найвищому рівні та додав: "Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною у Москві, ми готові". Окрім цього, він заявив, що пропозиції Києва зустрітися за межами Росії є "надмірними запитами".
Переговори Росії з Україною: коротко про головне
- Нагадаємо, що 18 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Тоді російський диктатор нібито погодився на двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським. Однак 3 вересня він цинічно запропонував зустрітися у Москві.
- Зеленський відреагував на це і заявив, що Путін вдався до подібної пропозиції лише тому, що насправді хоче уникнути двосторонньої зустрічі на рівні лідерів, оскільки розуміє, що такий варіант є неприпустимим. За його словами, в такий спосіб Росія робить усе для того, щоб затягувати переговори.
- Додамо, що тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом Путін також запропонував провести саме в російській столиці. Однак американський лідер відмовився від цього.