Путин уклоняется от мирных переговоров с Украиной и запутывает их, – МИД Британии

Президент России Владимир Путин запутывает мирные переговоры и не желает принимать в них участие. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Что в МИД Великобритании заявили о российском диктаторе

Бывший глава МИД Джеймс Клеверли спросил Лемми, какие шаги делает Великобритания, чтобы гарантировать "преданность Дональда Трампа защите территориальной целостности", а также, чтобы в Белом доме поняли, что разрешение Путину добиваться успеха в Украине будет способствовать будущим вторжениям.

"Господин Клеверли наверняка видел, что премьер-министр был вместе с президентом Зеленским и европейскими партнерами, и обратил внимание на то, что они взаимодействовали с президентом Трампом", – вспомнил Лемми.

Он отметил, что Британия приветствует стремление к устойчивому миру, но для начала переговоров должно быть прекращение огня.

А уклоняется именно Путин, запутывает ситуацию именно Путин, и мы должны прямо это называть, имея за плечами многолетний опыт анализа действий этого лица,

– подчеркнул министр иностранных дел.

К слову, Владимир Зеленский согласился на предложенные Путиным мирные переговоры в Стамбуле. Они должны состояться в четверг, 15 мая.

Украинский лидер заявил, что будет ждать российского диктатора в Турции лично. Незадолго до заявления Зеленского Дональд Трамп призвал Украину "немедленно согласиться на переговоры" с Россией. По словам президента США, Путин хочет встречи в Турции в четверг для того, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития.