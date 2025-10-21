Россия снова выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной, – Reuters
- Россия передала США частное коммюнике с требованием контролировать весь украинский Донбасс, отвергая замораживание линий фронта.
- Она не собирается останавливать войну или заканчивать ее.
Россия остается неуступчивой. Москва передала США документ, в котором говорится, что Кремль не согласен останавливать войну.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Деглобализация разрывает мир на три полюса: какое место Украины в зонах влияния между США, Китаем и ЕС
Чего требуют россияне теперь?
Они передали американцам частное коммюнике. Reuters утверждает, что это произошло в минувшие выходные. Об этом журналистам рассказали сообщили два американских чиновника и лицо, знакомое с ситуацией.
В коммюнике повторено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников, что фактически опровергает точку зрения Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на их предыдущих местах,
– говорится в статье.
Справка. Частное коммюнике – это неофициальный документ, предназначенный для сообщения позиции одной стороны другой.
СМИ со ссылкой на источники информируют, что на закрытой встрече с Зеленским 17 октября:
- американские чиновники предложили Зеленскому "предложенный Кремлем план отказа от Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей".
- А Россия повторила свою предыдущую позицию, высказанную в неофициальном документе, мол, войска НАТО не должны быть развернуты в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.
Мир стремится к завершению войны, но Путин сопротивляется
Ожидаемую встречу между Путиным и Трампом отменили. Хотя перед тем говорилось, что встретятся Рубио и Лавров, которые обсудят детали встречи лидеров.
Bloomberg опубликовали план окончания войны, который якобы готовят Украина и ЕС. Он состоит из 12 пунктов.
Там говорится об одновременном прекращении продвижения на линии фронта в рамках введения перемирия. Остановиться должны и Россия, и Украина. Все похищенные дети должны вернуться в Украину, пройдут обмены пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление и возможность к быстрому вступлению в ЕС. А с России постепенно будут снимать санкции. Фактически Россия отказывается именно от этого плана.
Днем 21 октября Лавров выступил с заявлением о том, что Россия не будет "немедленно останавливаться", как это предлагал Трамп после встречи с Зеленским. Чиновник в очередной раз заявил о "первопричинах войны".
О каких "первопричинах войны" говорят россияне?
Речь о "расширении НАТО, создании прямых военных угроз рядом с Россией и явном нарушении прав русскоязычных в Украине". А главная цель России неизменна – захватить Украину и сменить украинскую власть на пророссийскую.