Россия снова выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной, – Reuters

Россия остается неуступчивой. Москва передала США документ, в котором говорится, что Кремль не согласен останавливать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Чего требуют россияне теперь?

Они передали американцам частное коммюнике. Reuters утверждает, что это произошло в минувшие выходные. Об этом журналистам рассказали сообщили два американских чиновника и лицо, знакомое с ситуацией.

В коммюнике повторено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников, что фактически опровергает точку зрения Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на их предыдущих местах,

– говорится в статье.

Справка. Частное коммюнике – это неофициальный документ, предназначенный для сообщения позиции одной стороны другой.

СМИ со ссылкой на источники информируют, что на закрытой встрече с Зеленским 17 октября:

американские чиновники предложили Зеленскому "предложенный Кремлем план отказа от Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей".

А Россия повторила свою предыдущую позицию, высказанную в неофициальном документе, мол, войска НАТО не должны быть развернуты в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.

Мир стремится к завершению войны, но Путин сопротивляется

Ожидаемую встречу между Путиным и Трампом отменили. Хотя перед тем говорилось, что встретятся Рубио и Лавров, которые обсудят детали встречи лидеров.

Bloomberg опубликовали план окончания войны, который якобы готовят Украина и ЕС. Он состоит из 12 пунктов.

Там говорится об одновременном прекращении продвижения на линии фронта в рамках введения перемирия. Остановиться должны и Россия, и Украина. Все похищенные дети должны вернуться в Украину, пройдут обмены пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление и возможность к быстрому вступлению в ЕС. А с России постепенно будут снимать санкции. Фактически Россия отказывается именно от этого плана.

Днем 21 октября Лавров выступил с заявлением о том, что Россия не будет "немедленно останавливаться", как это предлагал Трамп после встречи с Зеленским. Чиновник в очередной раз заявил о "первопричинах войны".

О каких "первопричинах войны" говорят россияне?

Речь о "расширении НАТО, создании прямых военных угроз рядом с Россией и явном нарушении прав русскоязычных в Украине". А главная цель России неизменна – захватить Украину и сменить украинскую власть на пророссийскую.