США хотят "настоящего прорыва" в переговорах по Украине, Рубио

США стремятся к "настоящему прорыву" в переговорах по окончанию войны. Иначе Дональду Трампу придется решать, "сколько еще времени уделять этому вопросу".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио в интервью Fox News.

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Что в США думают о переговорах

По мнению Марко Рубио, все знают, "где сейчас находится Украина, и где сейчас находится Россия" – мол, страны все еще далеко друг от друга. Госсекретарь США убежден, что российско-украинская война "не имеет военного решения", ведь Путин не может захватить всю Украину, а ВСУ не могут вытеснить врага.

Мы не собираемся отказываться от этого (посредничества – 24 Канал) в том смысле, что мы не будем готовы помочь, если сможем, но наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени будет уделяться этому вопросу на самом высоком уровне,

– добавил Рубио.

Он добавил, что Украине понадобятся сотни миллиардов долларов, чтобы отстроить эту страну.

Кстати, того же дня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Он указал, что обе стороны знают условия мира друг друга и сейчас все зависит "от россиян и украинцев".