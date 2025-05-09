Си Цзиньпин впервые призвал Путина заключить "справедливое" мирное соглашение с Украиной, – Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к заключению "справедливого" мирного соглашения по Украине. Такую позицию он озвучил в разговоре с президентом России Путиным во время визита в Москву 8 мая.

Си надеется на мирное соглашение, что удовлетворит все вовлеченные стороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

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Какова позиция Си Цзиньпина относительно войны в Украине

Си Цзиньпин заявил главе Кремля Владимиру Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны", можно достичь путем диалога.

Хотя Си не уточнил, как должно выглядеть возможное соглашение, комментарий, видимо, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины,

– отмечают журналисты.

Его позиция перекликается с ранними тезисами главы МИД КНР Ван И, который призвал к "справедливому и прочному мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми".

Это заявление прозвучало на фоне инициатив президента США Дональда Трампа, который предложил 30-дневное прекращение огня как первый шаг к мирному диалогу, одновременно выразив готовность привлечь Китай как потенциального посредника.

Москва и Пекин заявили, что урегулирование возможно только при устранении "корневых причин", намекая на членство Украины в НАТО как одну из предпосылок конфликта, что часто любит повторять Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что две страны должны быть "неразлучными друзьями", поскольку они пообещали вывести сотрудничество на новый уровень и "решительно" противостоять влиянию США.

В пространном совместном заявлении они отметили, что будут углублять отношения во всех сферах, включая военные связи, и "укреплять координацию, чтобы решительно противостоять курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая".