"Никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится": Госдеп США выдвинул предупреждение России

США уверяют, что не будут заключать никаких двусторонних соглашений с Россией. Там также утверждают, что не планируют ослаблять санкционное давление на Москву, пока не будет прекращения огня в Украине.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник, 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Госдепа.

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В США задумываются над тем, кто на самом деле хочет мира

Журналисты поинтересовались у Брюс, как прошла последняя встреча США с Россией и возможно ли ослабление санкции против нее. Напомним, что недавно спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Дмитриевым, послом России по вопросам инвестиций, а затем имел переговоры с самим Путиным.

На это пресс-секретарь Госдепа выдвинула предупреждение России.

Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится,

– сказала она.

Пресс-секретарь Госдепа США также добавила, что после атаки на Сумы 13 апреля в США встревожены и ставят себе вопрос, кто действительно хочет мира и прекращения огня.

Кроме того, Брюс назвала войну в Украине "мясорубкой", в которой ничего не изменилось, и отметила, что США продолжают работать для прекращения огня.