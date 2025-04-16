"Никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится": Госдеп США выдвинул предупреждение России
- Госдеп США заявил, что не будет заключать никаких соглашений с Россией, пока не будет прекращения огня в Украине, и не будет ослаблять санкционное давление.
- После атаки на Сумы, США выражают обеспокоенность и задумываются, кто на самом деле хочет мира.
США уверяют, что не будут заключать никаких двусторонних соглашений с Россией. Там также утверждают, что не планируют ослаблять санкционное давление на Москву, пока не будет прекращения огня в Украине.
Такое заявление сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник, 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Госдепа.
Смотрите также Трамп теперь в тупике: Украина мастерски навязывает США свою игру на переговорах
В США задумываются над тем, кто на самом деле хочет мира
Журналисты поинтересовались у Брюс, как прошла последняя встреча США с Россией и возможно ли ослабление санкции против нее. Напомним, что недавно спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Дмитриевым, послом России по вопросам инвестиций, а затем имел переговоры с самим Путиным.
На это пресс-секретарь Госдепа выдвинула предупреждение России.
Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится,
– сказала она.
Пресс-секретарь Госдепа США также добавила, что после атаки на Сумы 13 апреля в США встревожены и ставят себе вопрос, кто действительно хочет мира и прекращения огня.
Кроме того, Брюс назвала войну в Украине "мясорубкой", в которой ничего не изменилось, и отметила, что США продолжают работать для прекращения огня.