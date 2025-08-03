Посол США при НАТО рассказал, что Стив Уиткофф прибудет в Москву с визитом. Событие запланировано на выходные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла США при НАТО Мэтта Уитакера в интервью WHO 13 News.

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Когда Уиткофф посетит Россию?

Президент США сообщал, что его спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию.

Событие подтвердил посол США при НАТО в субботу, 2 августа, указав, когда это произойдет.

Я знаю, что Стив Уиткофф, специальный посланник президента Трампа, этих выходных будет в Москве. И я надеюсь, что ему удастся достичь прорыва,

– сказал он.

Также дипломат считает, что поездка Уиткоффа не будет безрезультатной. "Уже видно, что его визит может принести определенные результаты", – подчеркнул Витакер.

Кроме этого, он сказал, что Украине и России нужно "согласиться на соглашение и прекратить убийства".