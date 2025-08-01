Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию.

Американский президент сообщил о предстоящей поездке Уиткоффа во время брифинга в Белом доме в четверг, 31 июля. Дополнительные подробности относительно этой поездки пока не раскрываются.

"Он едет в Россию, хотите верьте, хотите нет", – ответил Трамп на вопрос журналистов о нынешней поездке Уиткоффа на Ближний Восток. Там он встречается с чиновниками для обсуждения войны Израиля в Газе.

В издании напоминают, что последний визит Стива Уиткоффа в Россию состоялся в апреле 2025 года, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным в Кремле. С тех пор разочарование Трампа в российском диктаторе только растет.

К слову, Трамп заявил о намерении ввести санкции против России, однако сомневается в их способности существенно повлиять на Путина.