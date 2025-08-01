Американский президент признал, что не уверен в эффективности санкций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Все будет в 3 этапа: что может сделать Трамп после завершения дедлайна для Путина

Какова реакция Трампа на обстрел?

Дональд Трамп прокомментировал массированный удар России по Киеву. В ответ на вопрос журналиста, относительно удара по столице Украины, он ответил, что действия россиян являются "отвратительными" и "это очень печально".

Президент США также заявил, что эта война не его, а Джо Байдена. В то же время он напомнил, что говорил, когда придет к власти, мол, попытается остановить вооруженную агрессию.

Знаете, США на самом деле не должны быть вовлечены в эту войну. И не должны быть,

– добавил Трамп.

Относительно санкций против России Дональд Трамп пообещал, что введет санкции, ведь якобы "знает о них и пошлины лучше всех". Однако американский президент добавил, что не знает, беспокоят ли они вообще Путина.

Трамп также отметил, что Европа крайне обеспокоена ситуацией, и подчеркнул, что эта война не должна была бы никогда начаться.

К слову, президент Соединенных Штатов назвал крайний срок для Путина, после которого, в случае отсутствия договоренности, США могут ввести жесткие санкции.