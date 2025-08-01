Американський президент визнав, що не впевнений в ефективності санкцій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Яка реакція Трампа на обстріл?

Дональд Трамп прокоментував масований удар Росії по Києву. У відповідь на питання журналіста, щодо удару по столиці України, він відповів, що дії росіян є "огидними" і "це дуже сумно".

Президент США також заявив, що ця війна не його, а Джо Байдена. Водночас він нагадав, що казав, коли прийде до влади, мовляв, спробує зупинити збройну агресію.

Знаєте, США насправді не повинні бути залучені в цю війну. І не мають бути,

– додав Трамп.

Щодо санкцій проти Росії Дональд Трамп пообіцяв, що запровадить санкції, адже нібито "знає про них та мита краще за всіх". Проте американський президент додав, що не знає, чи вони взагалі турбують Путіна.

Трамп також зазначив, що Європа вкрай стурбована ситуацією, і наголосив, що ця війна не мала б ніколи початися.

До слова, президент Сполучених Штатів назвав крайній термін для Путіна, після якого, у разі відсутності домовленості, США можуть запровадити жорсткі санкції.