Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине "сегодня или завтра"

Дональд Трамп во вторник, 11 марта, заявил, что США и Россия проведут встречи по войне в Украине "сегодня или завтра". Такое заявление он сделал после окончания переговоров в Саудовской Аравии между украинской и американской делегациями.

Трамп надеется, что Россия, как и Украина, согласится на прекращение огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

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США и Россия встретятся в ближайшее время

Трамп заявил, что Штаты планируют провести еще одни переговоры с Россией 11 или 12 марта.

Прекращение огня... Только что об этом договорились, теперь едем в Россию, надеясь, что Путин тоже согласится. Чтобы дело сдвинулось с места,

– заявил президент США.

Он добавил, что хочет закончить "эту ужасную войну", а также заявил, что почувствовал большую разницу с прошлой встречей с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

"Полное прекращение огня, Украина согласилась, надеемся, что Россия тоже согласится. Встретимся с ними позже сегодня или завтра. Надеемся заключить соглашение", – сказал Трамп.

Он отметил, если Россия согласится, то будет прекрасно, а если нет, то все будет продолжаться дальше, и будут гибнуть люди.

Также Трамп заявил, что снова мог бы пригласить президента Зеленского в Белый дом.