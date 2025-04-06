Путин потирает руки: США рассчитывают на ультиматум и быстрое соглашение по Украине

Дональд Трамп все еще надеется, что его запомнят как человека, который остановил войну между Россией и Украиной. В то же время Владимир Путин тоже мечтает о своем месте в истории, перекраивая карту Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Даниэля Джонсона для The Telegraph.

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Трамп давит на Украину, Путин уклоняется от мира

Автор материала отмечает, что с момента публичного конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинета Белый дом усиливает давление на Киев. В то время как Путин не скрывает своей миссии превратить Украину в государство-вассала России, Трамп, очевидно, видит страну как дочернюю компанию, полностью принадлежащую США.

По мнению Джонсона, пока Зеленский остается у власти, украинской капитуляции не будет ни перед Москвой, ни перед Вашингтоном.

Но Путин рассчитывает, что он может использовать потребность Трампа в международном одобрении, чтобы получить дипломатические победы, которых его войска не смогли получить на поле боя,

– указывает он.

Автор обращает внимание, что "мирные переговоры", которые продолжаются уже несколько недель, рассматриваются Кремлем лишь как "дымовая завеса". В то время как Украина согласилась на безусловное прекращение боевых действий, Путин выдвигает все больший список условий, пытаясь убедить Запад, что именно Зеленский является препятствием к миру.

Очевидно, цель Путина заключается в том, чтобы захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области и сесть за стол переговоров "с осуществленным фактом", чтобы убедить США, что это действительно "российские" провинции. Хотя в администрации Трампа и есть сторонники такой позиции, Кремль пока полагается только на холодный трансакционный эгоизм.

Скорее всего, Украина окажется перед ультиматумом: либо подписать продиктованное Путиным мирное соглашение при посредничестве Трампа, или навсегда потерять американскую разведку и материально-техническую поддержку.

По мнению автора колонки, в обозримом будущем европейцы не будут иметь другого выбора, кроме как продолжать развивать украинскую оборону, даже ценой отложения своих амбиций по восстановлению собственных вооруженных сил до уровня, близкого к уровню Холодной войны.