Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Турции оценили шансы заключения соглашения в ближайшее время

Турецкий министр заверил, что Анкара поддерживает американскую инициативу по окончанию войны в Украине, однако, по его мнению, пока стороны остаются "немного далекими" от достижения потенциального мирного соглашения.

Будет чрезвычайно сложно "переварить" любое предложение. Но когда мы смотрим на другой вариант, который несет больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые мы имеем... будут более разумными,

– заявил он.

Комментируя возможные гарантии безопасности для Украины, Хакан Фидан сказал, что без поддержки Вашингтона Европа не сможет их предоставить. Впрочем, он признал их необходимость как фактор сдерживания во избежание возобновления боевых действий.

По его словам, сейчас прилагают большие усилия, чтобы снова привлечь американскую сторону к поддержке в вопросе безопасности Украины. Отдельно он отметил, что все стороны, в частности, и Россия будут обязаны уважать любую окончательную сделку.

Кроме вышеупомянутого, руководитель турецкого дипломатического ведомства в очередной раз повторил предложение Анкары принять представителей России и Украины на территории своей страны для проведения возможных мирных переговоров между обеими сторонами.

К слову, недавно Владимир Зеленский сообщал, что США обсудят с Саудовской Аравией, Турцией и Европой возможность мониторинга "энергетического перемирия" между Украиной и Россией. Анкара может следить за Черным морем.