Украина заинтересована в проведении переговоров, однако сейчас проблема в том, что нет основы, чтобы согласилась Россия. Ее можно только принудить к этому.

Об этом в эфире 24 Канала отметила политолог, кандидат политических наук Анна Биливитина, добавив, что существует несколько способов сделать это.

Что надо сделать, чтобы Путин сел за стол переговоров?

Путин сначала заявил, что готов встретиться с Зеленским, но тот должен приехать в Москву, на что президент Украины ответил, что ждет главу Кремля в Киеве. Впоследствии Путин озвучил, что не видит особого смысла в переговорах, а украинскую власть считает нелегитимной.

Политолог считает, что для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров, надо осуществить экономическое давление на страну-агрессора, чтобы ее экономика не могла финансировать боевые действия, чтобы даже помощь ее партнеров не спасала. Для этого, со слов Биливитина, следует продолжить введение санкций против российской нефти, газа, финансового сектора.

Второй способ – усиление обороноспособности Украины, чтобы была возможность защитить себя и дать достойный отпор врагу. При этих двух условиях Россия будет готова садиться за стол переговоров,

– уверена Биливитина.

Сегодня ситуация такова: со стороны Украины есть желание закончить войну, со стороны Трампа есть интерес выступить миротворцем. Американский президент, со слов политолога, рассматривает российско-украинскую войну не как противостояние автократии со свободным миром, а как возможность получить для США экономические выгоды от обеих сторон в случае подписания мирного соглашения.

От Украины – редкоземельные ископаемые, от России – многомиллиардные контракты в энергетической сфере. Кроме этого Трамп еще хочет получить Нобелевскую премию мира, поэтому ищет способ провести переговоры,

– озвучила Биливитина.

Политолог отметила, что интересы Трампа мешают давить на Россию в той степени, в которой это было бы уместно, чтобы она начала стремительно ослабевать.

Последние заявления относительно переговорного процесса: