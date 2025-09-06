Україна зацікавлена у проведенні переговорів, однак нині проблема у тому, що немає підґрунтя, аби погодилась Росія. Її можна лише змусити до цього.

Про це в етері 24 Каналу зазначила політологиня, кандидатка політичних наук Анна Білівітіна, додавши, що існує декілька способів зробити це.

Що треба зробити, аби Путін сів за стіл переговорів?

Путін спочатку заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але той має приїхати у Москву, на що президент України відповів, що чекає очільника Кремля у Києві. Згодом Путін озвучив, що не бачить особливого сенсу в переговорах, а українську владу вважає нелегітимною.

Політологиня вважає, що для того, аби всадити Росію за стіл переговорів, треба здійснити економічний тиск на країну-агресорку, щоб її економіка не могла фінансувати бойові дії настільки, щоб допомога її партнерів не рятувала. Для цього, зі слів Білівітіна, слід продовжити введення санкцій проти російської нафти, газу, фінансового сектора.

Другий спосіб – посилення обороноздатності України, аби була змога захистити себе і дати гідну відсіч ворогу. За цих двох умов Росія буде готова сідати за стіл переговорів,

– впевнена Білівітіна.

Сьогодні ситуація така: з боку України є бажання закінчити війну, з боку Трампа є інтерес виступити миротворцем. Американський президент, зі слів політологині, розглядає російсько-українську війну не як протистояння автократії з вільним світом, а як можливість отримати для США економічні вигоди від обох сторін у разі підписання мирної угоди.

Від України – рідкісноземельні копалини, від Росії – багатомільярдні контракти в енергетичній сфері. Окрім цього Трамп ще хоче отримати Нобелівську премію миру, тому шукає спосіб провести переговори,

– озвучила Білівітіна.

Політологиня зауважила на тому, що інтереси Трампа заважають тиснути на Росію тією мірою, в якій це було б доречно, аби вона почала стрімко слабшати.

