Россия хочет всю Украину, – Трамп прокомментировал возможные уступки России в мирных переговорах

Дональд Трамп прокомментировал возможные уступки России в войне с Украиной. Он вновь подчеркнул важность своего участия в мирных переговорах.

Об этом американский президент рассказал в интервью NBC News от 4 мая, передает 24 Канал. По его словам, Россия "хочет всю Украину".

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Что заявил Трамп

На фоне разговоров о территориальных уступках Украины у Трампа спросили о том, от чего могла бы со своей стороны отказаться Москва.

По мнению президента, российской уступкой на переговорах может стать отказ от захвата всей территории Украины.

России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали,

– подчеркнул лидер США.

К слову, последние дни он провел "несколько очень хороших дискуссий" со своими советниками о войне в Украине. Кроме того, Трамп заявил, что требует 2 недели или месяц времени, чтобы определиться со стратегией в отношении России.