Трамп призвал Зеленского действовать более решительно в отношении России, чтобы заставить её сесть за стол переговоров, – СМИ

Украина теперь считает, что заручилась поддержкой Белого дома в проведении кампании, направленной на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Президент США якобы в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее".

Это сообщение появилось на фоне активизации усилий Киева по организации встречи Зеленского и Путина — идеи, которую поддержал Трамп, но Кремль продолжает избегать. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.

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Что думает Трамп о переговорах?

Украинский собеседник отметил изданию, что Трамп на самом деле не верит, что Путин что-то сделает без давления.

Хотя американские чиновники и не подтвердили, поддерживает ли их президент украинские удары на территории России, они заявили, что он считает силу ключевым фактором.

"Президент (Трамп – 24 Канал) верит в мир через силу", – цитирует издание одного из американских чиновников.

На протяжении многих лет Зеленский отмечал, что только Путин имеет полномочия прекратить войну. Но каждая попытка организовать личную встречу между ними наталкивалась на одно и то же препятствие – Кремль.

Москва последовательно избегала переговоров в нейтральной стране, вместо этого настаивала на поездке Зеленского в Россию. Это предложение Киев рассматривает не как настоящее приглашение, а как удобный способ вообще избежать встречи.

"Я не поеду в Москву на встречу с Путиным. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", — подчеркнул Зеленский 17 июня.

В июне Трамп также публично дал понять, что поддержит прямые переговоры, отметив, что "пусть они договариваются".

Несмотря на эти комментарии, Кремль продолжает настаивать на том, что любая встреча может состояться только в Москве. Этот тупик побудил Киев искать другой путь.

По словам украинских чиновников, команда Зеленского пришла к выводу, что Путину, который с момента возвращения Трампа в Белый дом пытался избегать открытого противостояния с ним, будет гораздо сложнее отказаться от приглашения президента США.

Поэтому во время встречи с Трампом 16 июня Зеленский озвучил именно эту идею и предложил провести саммит в США с участием Зеленского и Путина.

"Это было бы идеально. Дональду понравилась эта идея", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Но американские чиновники предупредили, что такая встреча не ожидается в "ближайшем будущем".

Украина переносит войну на территорию России

Эти дипломатические маневры происходят на фоне того, как Украина переносит войну на российскую территорию.

В последние недели российские города, включая саму Москву, столкнулись с масштабными украинскими атаками.

Киев рассматривает эти удары как часть законной кампании давления, направленной на то, чтобы заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

Примечательно, что Вашингтон в основном избегал комментариев по поводу эскалации. В то же время посольство США в Москве недавно впервые опубликовало предупреждение о безопасности, предупреждая американских граждан о рисках, связанных с атаками дронов на территории России.

Кремль тем временем не прекращал циничные атаки на Украину. Во время их последней встречи Зеленский показал президенту США фотографии повреждений, нанесенных российским ударом по Киево-Печерской лавре.

По словам источника, знакомого с ходом встречи, Трамп был заметно потрясён увиденным: "разочарован" разрушениями и "похоже, тронут".