Я немного удивлен Путиным, это длится дольше, чем я думал, – Трамп

Президент США Дональд Трамп похвастался, что якобы закончил уже 8 войн. В то же время война в Украине продолжается дольше, чем он ожидал.

Трамп заявил об этом во время своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Трамп поддерживает новый санкционный удар по России, но выдвигает жесткое условие

Что Трамп заявил о мирном процессе по Украине?

Дональд Трамп заявил, что закончил уже 8 войн. Однако он разочарован, что до сих пор не завершил войну в Украине.

У меня еще одно дело с Путиным. Я немного удивлен Путиным. Это длится дольше, чем я думал,

– заявил Трамп.

Дональд Трамп вернулся к законопроекту о жестких санкциях против государств, которые продолжают торговать с Россией. Председатель аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что сигнал Трампа открывает "зеленый коридор" для принятия этого законопроекта.

Дональд Трамп планирует новые санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией