"Обе страны устали": Трамп заявил о сильном желании Украины и России положить конец войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит сильное желание Украины и России прекратить войну. По его словам, оба государства устали от боевых действий перед переговорами в Абу-Даби 10 ноября.

Обсуждение дипломатического урегулирования планируется начать во вторник, 10 ноября, с участием американских специальных посланников, сообщает Reuters. Глава Белого дома заверил журналистов, что Соединенные Штаты активно участвуют в поиске решений и ведут конструктивный диалог по вопросам организации встречи.

Территориальные вопросы и гарантии безопасности

Встреча в Объединенных Арабских Эмиратах станет первым раундом переговоров с февраля 2023 года, целью которого является приближение окончания боевых действий.

Делегацию США возглавят спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а сами переговоры рассчитаны на два дня.

По информации источников в США, накануне переговоров Киев и Москва негласно демонстрировали определенную гибкость в отношении возможного обмена территориями, хотя их официальные требования до сих пор принципиально различаются.

Украина настаивает на отходе оккупационных войск к первоначальной границе между государствами, тогда как Владимир Путин требует передать под контроль России весь Донбасс.

Ожидается, что территориальный блок будут обсуждать только после согласования других договоренностей, среди которых главной темой станет защита Украины по образцу статьи 5 НАТО.

Накануне американский президент заявлял, что " готовится "очень крупная сделка" ", которая должна гарантировать безопасность всей Европы. В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что Кремль считается только с силой, поэтому привычных переговоров для принуждения врага к миру " будет мало ".