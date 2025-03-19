Путин отверг перемирие с Украиной, но у Трампа и так довольны, – Bloomberg

Президент России Владимир Путин не поддержал идею временного 30-дневного прекращения огня в Украине, которую предложил Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта. Но в администрации Трампа это выдали за победу.

Администрация Трампа рассматривала это как важный шаг к долгосрочному урегулированию конфликта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В США считают это первым шагом к миру

Кремль согласился лишь на частичное снижение интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать такую инициативу при условии, что США станут официальным посредником. Трамп, в свою очередь, назвал результаты разговора значительным прогрессом в мирном процессе.

Было обсуждено много элементов мирного договора. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы надеемся выполнить свою работу ради человечества!

– написал Трамп.

Несмотря на отсутствие четких договоренностей, эта инициатива позволила ослабить критику относительно возможной уступчивости Трампа перед Россией. Впрочем, аналитики опасаются, что Трамп может признать суверенитет России над оккупированными территориями Украины или пойти на какую-то другую уступку.

Существенных изменений в войне не произошло

"Я ожидал худшего. То, что мы этого не услышали, лучше, чем если бы услышали. Но мы должны четко осознавать: я думаю, что Владимир Путин не заинтересован в любом настоящем долгосрочном урегулировании, пока он остается у власти, и его целью все еще остается уничтожение Украины", – сказал в комментарии Bloomberg Television генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

В знак подтверждения, что немедленных изменений в войне в Украине не произошло, десятки российских беспилотников в течение нескольких часов в тот же вечер атаковали столицу Украины и другие города.

Хотя в центре внимания во время телефонного разговора с Путиным была Украина, Трамп дал понять, что он также рассчитывает на более широкие геополитические и экономические выгоды от восстановления отношений с Россией.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира,

– говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора.

Администрация Трампа также отметила потенциальное сотрудничество с Кремлем в вопросах Ближнего Востока, особенно учитывая растущую напряженность между США, Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками.

Как реагируют в Европе

На фоне переговоров европейские союзники усиливают поддержку Украины. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину накануне возможного полного прекращения огня, а не об их прекращении, как того требует Путин.

На встрече с дипломатом ЕС Каей Каллас в Лондоне он обсудил возможность предоставления большей военной поддержки Украине до полного прекращения боевых действий. По его словам, эта идея также поднималась на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.

"Конечно, мы намерены поставить Украину на как можно более сильную позицию в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы воцарился мир, но мир достигается силой, а это означает, что мы должны поставить Украину в как можно более сильную позицию, чтобы прекратить любую перспективу возобновления войны", – сказал он.