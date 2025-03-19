Оценка Трампом этого разговора противоречила жесткой реальности. Результат второго звонка Путину показал неспособность американского президента воплотить свое видение быстрого мира в Украине в практическое соглашение, приемлемое для Москвы и Киева, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Мирные попытки Трампа проваливаются

В течение прошлой президентской кампании Трамп неоднократно представлял себя как борца за глобальный мир. Теперь же он пытается положить конец кровавым войнам, которые обещал остановить. Впрочем, пока американскому лидеру это не очень удается.

Перемирие на Ближнем Востоке, которым он очень гордился, было нарушено через 2 месяца. Израиль нанёс удары по Сектору Газа в ответ на отказ террористов обменивать заложников. Это произошло после того, как сами США атаковали хуситов.

Дональд Трамп не сможет примирить свой образ великого переговорщика с суровыми реалиями этих конфликтов. Личность, которая в мире Трампа играет центральную роль во всем, здесь не работает,

– объяснил Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Разговор с Путиным также показал, насколько Трампова политика давления на Киев за последний месяц – включая публичное осуждение украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме – предоставила Москве значительное преимущество.

"Путин сумел сделать маленькую уступку Трампу, фактически ничего не уступив", – сказала Фиона Хилл, бывшая старший директор по вопросам России в Совете национальной безопасности США во время первой каденции Трампа.

По ее словам, "США ведут переговоры сами с собой".

По мнению Александра Габуева, директора Центра Карнеги "Россия – Евразия" в Берлине, настаивание Трампа на быстрой сделке только укрепило позиции Путина. Аналитик заметил, что Трамп почти ничего не сделал, чтобы усилить давление на Россию, зато усилил давление на Украину. "Результат не должен был стать неожиданностью", – подытожил он.

Эксперты указывают на проблемы в подходе Трампа к международной политике, в частности на его неспособность понять сложность игроков и веру в возможность быстрого изменения ситуации.

Переговоры о завершении войн чрезвычайно сложны и требуют большого терпения и творчества, чтобы найти относительно приемлемые решения. Администрация Трампа ведет себя нетерпеливо, когда дело доходит до Украины, и, кажется, просто хочет выйти из этого конфликта,

– сказал Макс Бергман, директор по вопросам Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

Критики также указывают, что настойчивые требования Трампа к союзникам США, в частности по торговле, уменьшили американское влияние в мире.

Аналитики считают, что трудности Трампа подтверждают правильность жесткой позиции Путина.

"Путин ждал, произойдут ли большие изменения. Он думал, что европейцы, вероятно, сдадутся, или Украина развалится. Но вместо этого это США резко изменили свою позицию", – заметил Гилл.