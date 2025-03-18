Об ударах Силы обороны и Силы безопасности Израиля сообщили в совместном заявлении 18 марта, информирует 24 Канал.

Ранее Израиль полностью прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газа

Израиль возобновил огонь в Секторе Газа

ЦАХАЛ и Шабак наносят массированные удары по объектам, принадлежащих ХАМАС в Секторе Газа,

– говорится в заявлении.

Официально дополнительных деталей в Израиле не сообщили. Однако СМИ пишут, что ЦАХАЛ начал атаковать после приказа Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца "действовать решительно" против ХАМАС из-за отказа группировки освободить израильских заложников.

Ранее 17 марта ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении своих обязательств на первом этапе перемирия. В частности, в прекращении предоставления временных убежищ и решении Израиля закрыть пункты пропуска для помощи.

Заметим, что эти атаки нарушили почти двухмесячное перемирие, которое начало действовать 19 января. Оно приостановило 15 месяцев боевых действий в Секторе Газа.

Что известно о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Соглашение состоит из 3 этапов. Первый предусматривает полное прекращение огня, вывод войск Израиля из густонаселенных пунктов Сектора Газа и освобождение части заложников. Во время второго этапа должно происходить дальнейшее освобождение заложников, а также полный вывод войск. Третий этап предусматривает начало восстановления Сектора Газы.

Первый этап завершился в начале марта. ХАМАС освободил более 30 израильских заложников, обменяв их на сотни палестинских заключенных и задержанных.