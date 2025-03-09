На прошлой неделе Израиль прекратил все поставки товаров на территорию, где проживает более 2 миллионов человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Израиль оставляет Газу без света

Ранее Израиль остановил поставки всех товаров на территорию, где проживает более 2 миллионов человек. Это стало частью давления на ХАМАС для продолжения договоренностей о прекращении огня, которое завершилось на прошлой неделе.

Израиль хочет, чтобы ХАМАС освободил половину заложников, оставшихся, в обмен на обещание договориться о длительном перемирии. Зато ХАМАС хочет начать переговоры по более сложной второй фазе прекращения огня, которая предусмотрит освобождение остальных заложников из Газы, вывод израильских войск и прочный мир. Считается, что ХАМАС имеет 24 живых заложников и тела 35 других.

Боевики предупредили, что блокада ресурсов повлияет не только на гражданских, но и на пленных, и призвали к немедленному старту второго этапа переговоров.

Израиль предупреждал, что при условии невыполнения его условий он ограничит поставки элекроэнергии и воды. Новое письмо от министра энергетики Израиля к Израильской электрической корпорации призывает ее прекратить продажу электроэнергии в Газу.

Война между ХАМАС и Израелем в значительной степени разрушила инфраструктуру Газы, поэтому для поддержания электроснабжения там используют генераторы и солнечные панели. Отключение электричества также может негативно повлиять на работу водоснабжающих систем и канализации.

В ООН заявили, что такие действия могут расцениваться как коллективное наказание.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после нападения боевиков 7 октября 2023 года. Первый этап перемирия позволил освободить 25 заложников и передать останки еще восьми в обмен на почти 2000 палестинских заключенных.

На фоне последних событий израильские войска отошли в буферные зоны, а сотни тысяч перемещенных лиц начали возвращаться в северную Газу. Гуманитарная помощь продолжала поступать, пока Израиль не заблокировал поставки.