Минулого тижня Ізраїль припинив усі постачання товарів на територію, де проживає понад 2 мільйони людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Ізраїль залишає Газу без світла

Раніше Ізраїль зупинив постачання всіх товарів на територію, де мешкає понад 2 мільйони осіб. Це стало частиною тиску на ХАМАС для продовження домовленостей про припинення вогню, яке завершилося минулого тижня.

Ізраїль хоче, щоб ХАМАС звільнив половину заручників, що залишилися, в обмін на обіцянку домовитися про тривале перемир'я. Натомість ХАМАС хоче розпочати переговори щодо більш складної другої фази припинення вогню, яка передбачить звільнення решти заручників із Гази, виведення ізраїльських військ і міцний мир. Вважається, що ХАМАС має 24 живих заручників і тіла 35 інших.

Бойовики попередили, що блокада ресурсів вплине не лише на цивільних, а й на полонених, і закликали до негайного старту другого етапу переговорів.

Ізраїль попереджав, що за умови невиконання його умов він обмежить постачання елекроенергії та води. Новий лист від міністра енергетики Ізраїлю до Ізраїльської електричної корпорації закликає її припинити продаж електроенергії в Газу.

Війна значною мірою зруйнувала інфраструктуру Гази, тому для підтримки електропостачання там використовують генератори та сонячні панелі. Відключення електрики також може негативно вплинути на роботу водопостачальних систем та каналізації.

В ООН заявили, що такі дії можуть розцінюватися як колективне покарання.

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС загострився після нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року. Перший етап перемир'я дозволив звільнити 25 заручників та передати останки ще восьми в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів.

На тлі останніх подій ізраїльські війська відійшли в буферні зони, а сотні тисяч переміщених осіб почали повертатися до північної Гази. Гуманітарна допомога продовжувала надходити, поки Ізраїль не заблокував постачання.