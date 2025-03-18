Про удари Сили оборони та Сили безпеки Ізраїлю повідомили у спільній заяві 18 березня, інформує 24 Канал.

Раніше Ізраїль повністю припинив подачу електроенергії до Сектора Гази

Ізраїль відновив вогонь у Секторі Гази

ЦАХАЛ і Шабак завдають масованих ударів по об'єктах, що належать ХАМАС в Секторі Гази,

– йдеться у заяві.

Офіційно додаткових деталей в Ізраїлі не повідомили. Однак ЗМІ пишуть, що ЦАХАЛ почав атакувати після наказу Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Ізраїлю Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС через відмову угруповання звільнити ізраїльських заручників.

Раніше 17 березня ХАМАС звинуватив Ізраїль у невиконанні своїх зобов'язань на першому етапі перемир'я. Зокрема, у припиненні надання тимчасових притулків і рішенні Ізраїлю закрити пункти пропуску для допомоги.

Зауважимо, що ці атаки порушили майже двомісячне перемир'я, яке почало діяти 19 січня. Воно призупинило 15 місяців бойових дій в Секторі Гази.

Що відомо про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Угода складається із 3 етапів. Перший передбачає повне припинення вогню, виведення військ Ізраїлю із густонаселених пунктів Сектору Гази й звільнення частини заручників. Під час другого етапу повинне відбуватися подальше звільнення заручників, а також повне виведення військ. Третій етап передбачає початок відновлення Сектора Гази.

Перший етап завершився на початку березня. ХАМАС звільнив понад 30 ізраїльських заручників, обмінявши їх на сотні палестинських в'язнів і затриманих.