Оцінка Трампом цієї розмови суперечила жорсткій реальності. Результат другого дзвінка до Путіна засвідчив неспроможність американського президента втілити своє бачення швидкого миру в Україні у практичну угоду, прийнятну для Москви та Києва, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Мирні спроби Трампа провалюються

Протягом минулої президентської кампанії Трамп неодноразово представляв себе як борця за глобальний мир. Тепер ж він намагається покласти край кривавим війнам, які обіцяв зупинити. Втім, наразі американському лідеру це не дуже вдається.

Перемир'я на Близькому Сході, яким він дуже пишався, було порушене через 2 місяці. Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на відмову терористів обмінювати заручників. Це сталося після того, як самі США атакували хуситів.

Дональд Трамп не зможе примирити свій образ великого переговорника з суворими реаліями цих конфліктів. Особистість, яка у світі Трампа відіграє центральну роль у всьому, тут не працює,

– пояснив Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Розмова з Путіним також показала, наскільки Трампова політика тиску на Київ за останній місяць — включно з публічним осудом українського президента Володимира Зеленського в Білому домі — надала Москві значну перевагу.

"Путін зумів зробити маленьку поступку Трампу, фактично нічого не поступившись", – сказала Фіона Гілл, колишня старша директорка з питань Росії у Раді національної безпеки США під час першої каденції Трампа.

За її словами, "США ведуть переговори самі з собою".

На думку Олександра Габуєва, директора Центру Карнегі "Росія – Євразія" в Берліні, наполягання Трампа на швидкій угоді лише зміцнило позиції Путіна. Аналіітик зауважив, що Трамп майже нічого не зробив, щоб посилити тиск на Росію, зате посилив тиск на Україну. "Результат не мав стати несподіванкою", – підсумував він.

Експерти вказують на проблеми в підході Трампа до міжнародної політики, зокрема на його неспроможність зрозуміти складність гравців і віру в можливість швидкої зміни ситуації.

Переговори про завершення воєн є надзвичайно складними та вимагають великого терпіння і творчості, щоб знайти відносно прийнятні рішення. Адміністрація Трампа поводиться нетерпляче, коли справа доходить до України, і, здається, просто хоче вийти з цього конфлікту,

– сказав Макс Бергман, директор з питань Європи, Росії та Євразії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Критики також вказують, що наполегливі вимоги Трампа до союзників США, зокрема щодо торгівлі, зменшили американський вплив у світі.

Аналітики вважають, що труднощі Трампа підтверджують правильність жорсткої позиції Путіна.

"Путін чекав, чи відбудуться великі зміни. Він думав, що європейці, ймовірно, здадуться, або Україна розвалиться. Але натомість це США різко змінили свою позицію", – зауважив Гілл.