Неожиданное имя: у Трампа назвали политика, с которым советуются по войне в Украине
- Специальный представитель США Джон Коул заявил, что Александр Лукашенко дает советы администрации Трампа по урегулированию войны в Украине.
- У Трампа объяснили, что белорусский диктатор имеет тесные и дружеские отношения с Путиным и может влиять на него.
В администрации Трампа назвали главу государства, который дает "хорошие" советы по урегулированию войны в Украине. Этим политиком оказался приспешник российского диктатора.
Так, о пользе от общения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил специальный представитель США Джон Коул, передает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.
Почему американцы советуются с Лукашенко по поводу войны в Украине?
13 декабря Коул провел встречу с Александром Лукашенко. После переговоров американский дипломат пообщался с журналистами. Тогда он и рассказал, что белорусский лидер дает Вашингтону рекомендации по урегулированию войны в Украине.
Джон Коул заметил, что Лукашенко имеет большую историю отношений с президентом Путиным, а потому может давать ему советы, что полезно в контексте российско-украинского конфликта.
Они (Путин и Лукашенко – 24 Канал) давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу,
– объяснил Коул.
Напомним, что 13 декабря Александр Лукашенко освободил 123 политзаключенных по просьбе Дональда Трампа и в обмен на отмену американских санкций.
На свободу вышли известные оппозиционеры и правозащитники, такие как Алесь Беляцкий, Мария Колесникова, Виктор Бабарико и тому подобное.
114 гражданских заложников вывезли в Украину, где их встречал лично руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Среди освобожденных из заключения в Беларуси – 5 украинцев. Самому молодому из них – 25 лет.