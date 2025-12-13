Неочікуване ім'я: у Трампа назвали політика, з яким радяться щодо війни в Україні

В адміністрації Трампа назвали очільника держави, який дає "хороші" поради щодо врегулювання війни в Україні. Цим політиком виявився поплічник російського диктатора.

Так, про користь від спілкування з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив спеціальний представник США Джон Коул, передає 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

Чому американці радяться з Лукашенком щодо війни в Україні?

13 грудня Коул провів зустріч із Олександром Лукашенком. Опісля переговорів американський дипломат поспілкувався з журналістами. Тоді він і розповів, що білоруський лідер дає Вашингтону рекомендації щодо врегулювання війни в Україні.

Джон Коул зауважив, що Лукашенко має велику історію стосунків з президентом Путіним, а тому може давати йому поради, що корисно в контексті російсько-українського конфлікту.

Вони (Путін і Лукашенко – 24 Канал) давні друзі і мають необхідний рівень відносин, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші. Це спосіб допомогти процесу,

– пояснив Коул.