Не хотим тратить время, – Рубио о безрезультатных усилиях по миру в Украине

Вашингтон готов и в дальнейшем выступать посредником в переговорах по Украине, если это будет способствовать реальному прогрессу. В то же время США не намерены тратить ресурсы на дипломатические усилия, которые не дают результата.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами.

Какое заявление о мирных переговорах сделал Рубио?

Рубио отметил, что США уже участвовали в переговорном процессе по завершению войны в Украине и пытались способствовать дипломатическому диалогу, однако желаемого результата не произошло по ряду причин.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются готовыми выполнять эту роль и в дальнейшем, если она будет эффективной.

Мы не хотим тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса,

– подчеркнул Марко Рубио.

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Канала генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес отметил, что Белый дом не только занимает позицию России в войне с Украиной, но и провозглашает кремлевские нарративы. Поэтому сейчас Вашингтон нельзя расценивать как союзника Украины. Однако, говорит, сегодня большинство Конгресса поддерживает Киев. В то же время генерал отметил, что пока США не имеют никаких рычагов влияния на ход или завершение войны в Украине.

Представители Трампа должны посетить Украину: что об этом известно?

8 мая Владимир Зеленский сообщил о возможном визите представителей президента США Дональда Трампа в Киев. Предположительно, переговорщики прибудут в Украину в конце весны – начале лета.

Глава государства выразил надежду, что именно эта встреча поможет активизировать переговоры по завершению войны в Украине.

Напомним, анонсы украинских чиновников о визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев звучали накануне пасхальных праздников и в конце апреля. Впрочем обещанных встреч так и не состоялось.

Издание Kyiv Independent утверждает, что американская делегация откладывает визит в Украину, поскольку понимает, что пока достичь реальных результатов в войне с Россией не удастся. Также кроме вопроса завершения войны в Украине американские переговорщики привлечены к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, именно из-за начала операции США и Израиля против Ирана "Эпическая ярость" дипломатические усилия по урегулированию вооруженной агрессии против Украины приостановились.