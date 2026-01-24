В Абу-Даби состоялись и прямые переговоры команд Украины и России – без США, – Axios
- В Абу-Даби состоялись двусторонние переговоры между Украиной и Россией без участия США.
- Переговоры начались 23 января и продолжались на следующий день, в частности, были также трехсторонние встречи с американской стороной.
В субботу, 24 января, в Абу-Даби состоялись не только трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Были и отдельные прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.
Об этом сообщает Axios.
Что известно о двусторонних переговорах России и Украины в Абу-Даби?
По данным издания, переговорный процесс начался еще в пятницу, 23 января, и продолжался на следующий день. В рамках этих консультаций американская сторона провела совместные встречи как с украинской, так и с российской командами.
В то же время, как отмечает Axios со ссылкой на украинских чиновников, отдельно имели место и двусторонние переговоры между Украиной и Россией. Во время них представители двух стран общались без участия американских делегатов.
Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.
Он отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.