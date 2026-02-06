Громкие заявления в тупике: в NYT подвели итоги переговоров в Абу-Даби

Очередной этап трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, проходивший в Абу-Даби, завершился без существенного прогресса. Единственным практическим результатом стала договоренность об обмене военнопленными.

К такому выводу пришли в The New York Times.

Какие итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби?

Встреча длилась два дня, однако уже вскоре после ее завершения стало очевидно, что реальный прогресс ограничился гуманитарной составляющей. Ключевые разногласия – относительно будущего оккупированных территорий и гарантий безопасности для Украины после войны – так и остались без сдвигов.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о договоренности по обмену 314 военнопленными, назвав это итогом "детальных и продуктивных мирных переговоров". В то же время эксперты предостерегают, что подобные шаги между Киевом и Москвой не свидетельствуют о стратегическом прорыве.

Фактический обмен состоялся уже через несколько часов после переговоров – стороны передали друг другу 157 пленных. Это стало первым таким обменом с начала октября.

Переговоры продолжаются, атаки тоже

Переговорный процесс проходил на фоне новых массированных атак России по энергетической инфраструктуре Украины. Накануне встречи Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак за последние месяцы, применив сотни дронов и десятки ракет. По оценкам украинской стороны, стоимость этой атаки для Москвы составила около 325 миллионов долларов.

Несмотря на заявления США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, Россия продолжала наносить удары по логистическим узлам, которые обеспечивают функционирование энергосистемы.

На каких позициях остаются стороны?

Россия публично не отказалась от своих первоначальных требований. По данным российских государственных медиа, Кремль настаивает на передаче всего Донбасса и его международном признании как части России. Кроме того, Москва категорически отвергает любые гарантии безопасности для Украины, связанные с присутствием западных войск или возможным членством в НАТО.

Украина, со своей стороны, заявляет о готовности временно зафиксировать линию фронта и допускает откладывание вопроса вступления в НАТО, но отвергает территориальные уступки и изменение международного статуса Донбасса.

Эксперты отмечают, что склонить Кремль к компромиссам будет чрезвычайно сложно, поскольку в Москве считают, что имеют преимущество на поле боя, несмотря на значительные потери и медленные темпы наступления.

Украинский политолог Владимир Фесенко охарактеризовал переговоры как "промежуточные" и отметил, что не ожидал от них серьезных результатов, учитывая, в частности, на противоречивую ситуацию вокруг так называемого энергетического перемирия.

Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что переговоры уже давно не сводятся только к территориям. По его словам, стороны пытаются согласовать другой блок пунктов, который должен создать рамку для дальнейших решений. Именно в рамках этих пунктов и можно говорить об осторожном прогрессе.

Wall Street Journal пришли к похожему выводу