СМИ назвали дату следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби
- Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби.
- Предыдущие два раунда были продуктивными, и оба лидера, Путин и Зеленский, согласились на трехсторонние переговоры.
Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского чиновника.
Также отмечается, что предыдущие два раунда были "продуктивными".
И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса,
– добавил представитель США.
Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.
Он отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.