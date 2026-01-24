Укр Рус
24 января, 19:52
СМИ назвали дату следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби

Сергей Попович
Основні тези
  • Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби.
  • Предыдущие два раунда были продуктивными, и оба лидера, Путин и Зеленский, согласились на трехсторонние переговоры.

Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля. Он пройдет также в Абу-Даби.

Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского чиновника.

Когда и где пройдет третий раунд переговоров между Украиной, Россией и США?

Следующий раунд мирных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией состоится в воскресенье, 1 февраля. Об этом сообщил американский чиновник для Axios.

Также отмечается, что предыдущие два раунда были "продуктивными".

И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса, 
– добавил представитель США.

Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби

  • Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.

  • Он отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.