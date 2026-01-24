ЗМІ назвали дату наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого. ВІн пройде так само в Абу-Дабі.

Про це пише кореспондент Axios Барак Равід у X з посиланням на американського чиновника.

Коли та де пройде третій раунд переговорів між Україною, Росією та США?

Наступний раунд мирних переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією відбудеться у неділю, 1 лютого. Про це повідомив американський чиновник для Axios.

Також зазначається, що попередні два раунди були "продуктивними".

І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу,

– додав представник США.

Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі