Геополітика Близький Схід ЗМІ назвали дату наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі
24 січня, 19:52
ЗМІ назвали дату наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі

Сергій Попович
Основні тези
  • Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі.
  • Попередні два раунди були "продуктивними", і обидва лідери, Путін і Зеленський, погодилися на тристоронні переговори.

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого. ВІн пройде так само в Абу-Дабі.

Про це пише кореспондент Axios Барак Равід у X з посиланням на американського чиновника.

Коли та де пройде третій раунд переговорів між Україною, Росією та США?

Наступний раунд мирних переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією відбудеться у неділю, 1 лютого. Про це повідомив американський чиновник для Axios.

Також зазначається, що попередні два раунди були "продуктивними".

І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу, 
– додав представник США.

Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі

  • Президент заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші тристоронні зустрічі за тривалий час, які тривали 2 дні.

  • Він зазначив, що обговорення зосередились на параметрах закінчення війни.