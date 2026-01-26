"Впереди серьезная работа": в Кремле прокомментировали предстоящие переговоры с Украиной в Абу-Даби

Об этом Песков сообщил во время брифинга, передает пропагандистское российское госагентство ТАСС.

Что говорят в России о мирных переговорах?

Песков заявил, что в Москве "положительно оценивают факт начала конструктивных переговоров", а российский диктатор Владимир Путин якобы получает регулярные прямые доклады от российских переговорщиков. По словам пропагандиста, точной даты встречи пока нет.

Он также сообщил, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с Трампом, но при этом добавил, что "каналы для диалога с американской стороной позволяют мгновенно фактически согласовывать двусторонние контакты на самом высоком уровне".

В то же время Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних переговоров с Украиной.

Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция. Сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать позитивно. Но впереди еще серьезная работа,

– заявил он.

А также добавил, что сейчас продолжаются переговоры "на экспертном уровне". Работу ведут рабочие группы. Тогда как "переговоры в прямом таком формате в начальной стадии".

Кроме этого, Песков снова повторил российские заявления о якобы "формуле Анкориджа" и добавил, что позиция России по переговорам не изменилась. Он также отметил, что ключевым остается вопрос оккупации части Украины.

По его словам, "вряд ли возможна дружественность на переговорах по Украине, но если они продолжаются, то нужно чего-то пытаться достичь".

Переговоры в Абу-Даби: коротко о главном